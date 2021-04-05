Мосгорсуд оставил бывшего схиигумена Сергия под стражей до конца мая

Сегодня, 5 апреля, Московский городской суд рассмотрел апелляцию защиты бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) на продление срока его содержания под стражей.

В конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре, который контролировал Сергий, прошла спецоперация, в ходе которой тот был задержан. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву.

Суд поместил Романова под арест до 28 февраля, а затем продлил срок еще на три месяца - до конца мая. Адвокаты Сергия направили апелляционную жалобу в Мосгорсуд, которая сегодня была рассмотрена.

Как сообщает Telegram-канал "Защита Отца Сергия", городской суд оставил без изменений решение Басманного районного суда. Романов останется под стражей до 28 мая 2021 года.

Как сообщало Накануне.RU, недавно адвокаты отлученного от церкви бывшего схиигумена заявили о новых проверках на территории Среднеуральского монастыря.

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