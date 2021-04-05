05 Апреля 2021
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Политика В России Украина
вырезка из газеты, украинский язык обязателен для частных лиц и фирм (2017) | Фото: Накануне.RU

Власти Украины намерены "демонополизировать русский язык"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о намерении демонополизировать русский язык.

"Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Мендель в эфире государственного телеканала "Дом", запущенного с ориентацией на аудиторию Донбасса и Крыма.

Кстати, все это Мендель заявила на русском языке, а между тем, с 2019 года на Украине действует закон, запрещающий чиновникам в публичной сфере использовать русский язык.

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Власти Украины намерены "демонополизировать русский язык"

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Теги: русский язык, украина, юлия мендель



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