05 Апреля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Депздрав проверит работу ямальских врачей, не сумевших диагностировать онкологию у пациентки

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа проверит жалобы на врачей Муравленко и Ноябрьска. О некомпетентности ямальских специалистов заявила Анна Высоцкая, рассказавшая, как медики на протяжении полугода не могли диагностировать у ее матери рак легких и все это время лечили от аутоиммунного заболевания.

"Спасибо огромное всем работникам города Муравленко взрослой поликлиники, отделению неврологии города Муравленко, отделению неврологии города Ноябрьск, которые лечили мою маму Василенко Алису Григорьевну 12.10.1965г.р. от неврологии и говорили, что у мамы аутоиммунное заболевание, с 30 октября 2020г. по 21 ноября 2020г. в Муравленко и с 21 ноября 2020г. по 15 марта 2021г. работают профессионалы, что на протяжении полугода не могли определить и поставить диагноз рак легких! 15.03.2021г. моя мама умерла, а ведь она могла еще жить и жить, ей было 55 лет! Дай бог здоровья всем врачам, которые лечили мою маму! Как жаль, что очень мало профессионалов, которые работают в мед. образовании! Не дай Бог попасть в руки таких "врачей"!" – пишет Анна Высоцкая.

В комментариях к посту в "Происшествие Ноябрьск" пользователи принесли девушке свои соболезнования, также поделившись и своими историями, связанными с некомпетентностью местных сотрудников здравоохранения. На пост также отреагировал и депздрав региона, пообещавший разобраться в ситуации.

"Для пояснения всех деталей лечения вашей мамы вас будет ждать на личный прием главный врач Муравленковской ГБ Олег Казаков в удобное для вас время. Кроме этого окружным департаментом здравоохранения обязательно будет проведена проверка качества оказания медицинской помощи", – прокомментировали произошедшее в департаменте здравоохранения Ямала.

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Депздрав проверит работу ямальских врачей, не сумевших диагностировать онкологию у пациентки

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Теги: рак, онкология, врачи, жалоба, Муравленко, Ноябрьск



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