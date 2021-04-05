ТМК представила высокотехнологичную трубную продукцию на выставке ИННОПРОМ в Узбекистане

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) принимает участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ — Большая промышленная неделя в Узбекистане". Мероприятие пройдет с 5 по 7 апреля в Ташкенте, компания на выставке представляет свою высокотехнологичную продукцию в цифровом формате, сообщает пресс-служба ТМК.

На стенде компании благодаря мультимедийной и интерактивной экспозиции посетители мероприятия могут ознакомиться с широким ассортиментом продуктов ТМК, в том числе инновационные трубные решения для нефтегазового сектора и иных отраслей энергетики, продукцию для машиностроения и строительства, а также комплекс сервисных и инжиниринговых услуг, которые предлагает компания клиентам.

Делегация ТМК также примет участие в деловой программе выставки-форума.