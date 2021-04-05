На Южном Урале двое детей пострадали в результате пожара в многоквартирном доме

В Кыштыме рано утром 5 апреля произошел пожар в многоквартирном доме коридорного типа. В результате инцидента пострадали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. По прибытию первых подразделений основные усилия были направлены на эвакуацию и спасение людей.

"Три звена газодымозащитной службы планомерно, комната за комнатой, проверяли всё здание на наличие людей. Из опасной зоны при помощи специальных спасательных комплектов, позволяющих дышать в задымленном помещении, спасено 9 жильцов, из них 6 детей. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек", - рассказали в пресс-центре.

Двое детей 3 и 12 лет надышались угарным газом и были госпитализированы в больницу.

В ходе разведки было обнаружено, что в одной из квартир на третьем этаже горели вещи на площади 1 кв. м. В настоящий момент устанавливается причина пожара.