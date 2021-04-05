Демкин назначил и.о. главы Кировского района Перми

Исполняющим обязанности главы Кировского района Перми назначен Владимир Пономарев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Демкин. Ранее Пономарев занимал пост первого заместителя главы Кировского района.

Прежний глава администрации района Владимир Цветов уволился по собственному желанию. 2 апреля депутаты единогласно проголосовали за назначение Владимира Цветова главой Пермского района. Официальное вступление в должность состоится 14 апреля.

Он более 20 лет работает на муниципальной и госслужбе. В 2014-19 гг. уже возглавлял Пермский район. С 2019 г. был главой администрации Кировского района Перми.