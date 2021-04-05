Данные потенциальных клиентов "Дом.РФ" утекли в Сеть

В Сети продают данные людей, обращавшихся для получения потребительских кредитов в банк "ДОМ.РФ".

Мошенники утверждают, что владеют 100 тысячами записей о потенциальных клиентах, пишет РБК.

Записи могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона, адрес электронной почты, а также полный набор персональных данных для оформления кредита.

В кредитном учреждении сообщили, что утечка произошла из-за уязвимости дистанционной подачи на первичный кредит наличными. При этом отмечается, что данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов.

Ранее стало известно, что ГУ МВД по Москве завело уголовное дело из-за утечки персональных данных москвичей, переболевших ковидом. Утечка произошла еще в декабре.

Замруководителя Роскомнадзора Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам мошенничества из-за утечки данных.