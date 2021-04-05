05 Апреля 2021
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Общество В России
Дом.рф, аижк (2019) | Фото: Ведомости, Максим Стулов

Данные потенциальных клиентов "Дом.РФ" утекли в Сеть

В Сети продают данные людей, обращавшихся для получения потребительских кредитов в банк "ДОМ.РФ".

Мошенники утверждают, что владеют 100 тысячами записей о потенциальных клиентах, пишет РБК.

Записи могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона, адрес электронной почты, а также полный набор персональных данных для оформления кредита.

В кредитном учреждении сообщили, что утечка произошла из-за уязвимости дистанционной подачи на первичный кредит наличными. При этом отмечается, что данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов.

Ранее стало известно, что ГУ МВД по Москве завело уголовное дело из-за утечки персональных данных москвичей, переболевших ковидом. Утечка произошла еще в декабре.

Замруководителя Роскомнадзора Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам мошенничества из-за утечки данных.

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Данные потенциальных клиентов "Дом.РФ" утекли в Сеть

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Теги: дом.рф, утечка данных



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