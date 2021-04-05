В феврале зафиксирован новый минимум рождаемости за 20 лет

05 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Коллаж, убыль населения (2020) | Фото: Накануне.RU

В феврале зафиксирован новый минимум рождаемости за 20 лет

В феврале в России было зарегистрировано всего 102 тыс. рождений, свидетельствуют опубликованные данные Росстата. Это наименьшая за месяц рождаемость с 2001 года.
Читайте также:

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в январе. Правда, не исключено, что сказался фактор короткого месяца. К февралю прошлого года рождаемость снизилась на 6%. В ряде регионов падение достигло почти 20%.

Из-за этого, а также высокой смертности, "естественная" убыль населения превысила 70 тыс. человек, что в два раза больше, чем год назад. Во многих регионах Центральной России смертность превысила рождаемость более чем в три раза.

За два месяца "естественная" убыль превысила 183 тыс. против 80 тыс. годом ранее. Смертность превышает рождаемость почти в два раза, а во многих "русских" регионах - в три раза и более. Наибольшее падение рождаемости наблюдается в Северо-Западном федеральном округе - на 13%. Только в 8 регионах рождаемость превышает смертность. Год назад их было 15.

О вымирании России на днях высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Принимаются весьма интенсивные меры, чтобы эти демографические ямы минимальным образом сказывались", - сказал он.

О каких мерах идет речь, неизвестно. Возможно, Песков имел в виду, что в послании президента Федеральному Собранию будут озвучены новые меры поддержки.

При этом показательно, что Песков признал: в Кремле не интересуются наиболее быстрым вымиранием именно русского населения.

"В Кремле какого-то глубокого анализа этого не было", - сказал он.

Мы неоднократно писали о том, что меры поддержки семей с детьми являются социальными мерами, но не демографическими, поскольку последние подразумевают достижение демографических показателей, а их нет. В том числе ничего не даст перенос маткапитала на первого ребенка, который с точки зрения демографии является пустой тратой денег. В этом и состоит основная проблема: внятной демографической политики в стране нет, ясные цели по рождаемости и смертности не ставятся.

Все это происходит на фоне быстрого роста населения среднеазиатских республик. Так, в Казахстане и Узбекистане в 2020 году был достигнут исторический рекорд рождаемости. В России же в 2021 году нет оснований ожидать, что "естественная" убыль населения хотя бы уменьшится. В прошлом году, напомним, она достигла почти 700 тыс. человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В феврале зафиксирован новый минимум рождаемости за 20 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: демография, население, рождаемость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети