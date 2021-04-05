В феврале зафиксирован новый минимум рождаемости за 20 лет

В феврале в России было зарегистрировано всего 102 тыс. рождений, свидетельствуют опубликованные данные Росстата. Это наименьшая за месяц рождаемость с 2001 года.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в январе. Правда, не исключено, что сказался фактор короткого месяца. К февралю прошлого года рождаемость снизилась на 6%. В ряде регионов падение достигло почти 20%.

Из-за этого, а также высокой смертности, "естественная" убыль населения превысила 70 тыс. человек, что в два раза больше, чем год назад. Во многих регионах Центральной России смертность превысила рождаемость более чем в три раза.

За два месяца "естественная" убыль превысила 183 тыс. против 80 тыс. годом ранее. Смертность превышает рождаемость почти в два раза, а во многих "русских" регионах - в три раза и более. Наибольшее падение рождаемости наблюдается в Северо-Западном федеральном округе - на 13%. Только в 8 регионах рождаемость превышает смертность. Год назад их было 15.

О вымирании России на днях высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Принимаются весьма интенсивные меры, чтобы эти демографические ямы минимальным образом сказывались", - сказал он.

О каких мерах идет речь, неизвестно. Возможно, Песков имел в виду, что в послании президента Федеральному Собранию будут озвучены новые меры поддержки.

При этом показательно, что Песков признал: в Кремле не интересуются наиболее быстрым вымиранием именно русского населения.

"В Кремле какого-то глубокого анализа этого не было", - сказал он.

Мы неоднократно писали о том, что меры поддержки семей с детьми являются социальными мерами, но не демографическими, поскольку последние подразумевают достижение демографических показателей, а их нет. В том числе ничего не даст перенос маткапитала на первого ребенка, который с точки зрения демографии является пустой тратой денег. В этом и состоит основная проблема: внятной демографической политики в стране нет, ясные цели по рождаемости и смертности не ставятся.

Все это происходит на фоне быстрого роста населения среднеазиатских республик. Так, в Казахстане и Узбекистане в 2020 году был достигнут исторический рекорд рождаемости. В России же в 2021 году нет оснований ожидать, что "естественная" убыль населения хотя бы уменьшится. В прошлом году, напомним, она достигла почти 700 тыс. человек.