Twitter пошел на контакт: Роскомнадзор пока не будет блокировать соцсеть, но продолжит ее замедлять

Роскомнадзор принял решение пока не блокировать полностью в России доступ к соцсети Twitter. Руководство компании пошло на контакт с российскими властями и "повысило скорость удаления запрещенных материалов". Хотя эта скорость все еще не вполне устраивает РКН, так что ведомство приняло решение о замедлении передачи графического и видеоконтента соцсети до 15 мая.

Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта. После этого соцсеть удалила 1,9 тыс. (из 3,1 тыс.) не удалявшихся с 2017 года запрещенных материалов с детской порнографией, "пронаркотическим и суицидальным содержанием".

В ведомстве утверждают, что из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580, среднее время удаления составляет 81 час, тогда как российское законодательство отводит на удаление 24 часа.

"Первого апреля по инициативе администрации Twitter состоялась ВКС. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента.

На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещённого контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Роскомнадзор принял во внимание "изменение принципов и скорости работы службы модерации" Twitter и принял решение не переходить к полной блокировке соцсети.

"Компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны. Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России", - заявили в Роскомнадзоре.