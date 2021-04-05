Средний Урал вошел в восьмерку регионов с самым высоким качеством городской среды в России

Согласно данным Минстроя РФ по итогам 2020 г. Свердловская область стала одной из территорий страны с самым высоким качеством городской среды. Лучшими по данному показателю стало всего восемь субъектов РФ, среди которых Средний Урал занимает шестое место.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в прошлом году индекс был подсчитан для 1 тыс. 116 российских городов. Все они оценивались по 36 критериям, общий результат которых позволяет муниципальным властям понять, на какие проблемы в городе необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в нем стала более комфортной, безопасной и интересной. Максимальный индекс равен 360 баллам, а комфортной городская среда считается, если это значение составляет выше 180. Так, в тройке лидеров оказались Москва (288), Санкт-Петербург (249) и Казань (204). На четвертом и пятом месте с разрывом в один балл Нижний Новгород (201) и Ростов-на-Дону (200). Екатеринбург взял 194 балла. Следующим идут Уфа (189) и Красноярск (181).

Уровень благоустройства Свердловской области по итогам прошлого года на два балла превысил среднероссийский показатель и составил 179 баллов. По сравнению с 2019 г. доля территорий с комфортной средой увеличилась на 7% и достигла 30%. Помимо этого в списке населенных пунктов региона с самой благоприятной средой появилось еще три города: Краснотурьинск (ранее исключенный), Кировград и Березовский. До этого в списке были: Екатеринбург, Среднеуральск, Богданович, Лесной, Верхняя Салда, Североуральск, Режа, Невьянск, Новоуральск, Верхняя Пышма и Каменск-Уральский.

"Благодаря нацпроектам (в том числе "Жилье и городская среда") и тому вниманию, которое уделяет вопросам развития территорий губернатор Евгений Куйвашев, сегодня в регионе идет активный ремонт и строительство дорог, возводится новое жилье, обустраиваются парки, скверы, общегородские пространства, в городах появляется современная общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, в целом меняется качество жизни людей. Уверен, эта динамика будет сохранена, и уже в ближайшем будущем каждый уралец сможет сказать, что его город стал по-настоящему комфортным и современным", – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, рост данных показателей является результатом системной работы региональных и городских команд, и уже к 2030 г. качество городов с комфортной средой в стране должно быть увеличено в полтора раза. Этому поспособствует нацпроект "Жилье и городская среда". В свою очередь заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил важность вовлечения в решение вопросов городского развития самих граждан.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая жители Свердловской области смогут не только помочь утвердить эскизны, но и привнести свои идеи в проект благоустройства общественных территорий региона. В этом свердловчанам помогут более тысячи волонтеров, которые будут работать в торговых центрах, МФЦ и многих других общественных местах. Ранее мы также писали о том, как преобразится Средний Урал и Екатеринбург в ближайшие годы.