05 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Свердловская область, мошенники, преступная группа, банковские карты (2016) | Фото: МВД Свердловской области

Полиция пока не нашла мошенников, похитивших 4 миллиона у свердловского доцента

В полиции рассказали о ходе расследования дела о мошенничестве, в результате которого пострадал доцент одного из ведущих вузов Свердловской области.

Напомним, что злоумышленники выманили у высокообразованного человека более 4 миллионов рублей.

"Доценту позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с его лицевого счета хотят снять имеющиеся сбережения. Дабы предотвратить хищение, мужчине предложили оформить на себя кредит, обналичить денежные средства и зачислить их на другую банковскую ячейку. Когда преподаватель сообразил, что нужно проверить в финансовом учреждении, есть ли у них сотрудник по фамилии, которой представлялся звонивший, было уже поздно – миллионы бесследно исчезли в лабиринтах мошеннических схем", - рассказывал пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас оперативники ведут розыск воров.

полиция, телефон, звонок(2016)|Фото: tulapressa.ru

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции врио начальника отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Александр Мухин, дело вызвало широкий общественный резонанс.

"В данном виде мошенничества использовалась технология IP-телефонии. В настоящий момент проводятся следственные действия. Направляются соответствующие запросы", - рассказал Мухин, отвечая на вопрос Накануне.RU о ходе расследования по этому делу.

Полицейский признал, что подобные преступления раскрываются крайне редко.

"Но мы делаем все, чтобы его раскрыть", - заверил Александр Мухин.

Как сообщало Накануне.RU, на днях мошенники похитили у 81-летней пенсионерки из Екатеринбурга 500 тысяч рублей. При этом злоумышленники использовали старую схему, позвонив женщине от лица внучки, "попавшей в ДТП".

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Полиция пока не нашла мошенников, похитивших 4 миллиона у свердловского доцента

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Теги: полиция, мошенники, доцент, розыск



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