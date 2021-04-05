Мантуров опроверг дефицит машин в автосалонах

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что неверно говорить о дефиците автомобилей в российских дилерских центрах.

По его словам, всегда наблюдается повышенный спрос на какие-либо марки и модели машин, и сам дилер, исходя из этого, должен формировать заказ.

Министр уточнил, что производители автомобилей также анализируют рынок, но ситуация зависит от "дилеров, которые находятся на местах".

Мантуров считает, что ситуация с дефицитом — "штатная ситуация, а то, что потребление растет, — это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается", пишет Regnum.

Ранее источники "Коммерсанта" сообщили о нехватке машин Toyota, BMW и Mercedes-Benz. Участники авторынка считают, что в ближайшие месяцы пострадает и спрос, покупатели будут отказываться от покупок из-за роста цен.

Газета также сообщала, что в первом квартале 2021 года цены на автомобили в России выросли на 2-8% и на этом не остановятся: продавцы готовят новые повышения. На увеличение цен повлияла не только инфляция и ослабление рубля, но и дефицит автомобилей. Оказывает свое влияние и повышение на 25% утилизационного сбора. В целом цены продолжат расти примерно на 3% в месяц, считают дилеры.