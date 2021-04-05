05 Апреля 2021
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Политика В России
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Правительство собирается добавить в нацкалендарь прививок еще четыре

Национальный календарь профилактических прививок будет расширяться, и к 2025 году в него включат еще четыре. Об этом говорится в плане мероприятий по Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года, который был утвержден Правительством РФ.
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В ближайшие годы в него добавят вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Для этого планируется внести изменения в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Государство обязуется поддерживать производителей вакцин.

В настоящее время нацкалендарь включает вакцинацию от гепатита В, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, свинки. По нашим подсчетам, он включает почти 30 прививок еще в детском возрасте, так как по каждой болезни несколько прививок. Попадание прививки в нацкалендарь означает, что ее будут делать бесплатно.

В дополнение к этому Минздрав приложил календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, когда есть угроза заражения определенными инфекциями. Речь идет о холере, чуме, сибирский язве, брюшном тифе и других болезнях.

Формально прививки являются добровольными, но главные санитарные врачи в регионах могут вынести решение о вакцинации всех жителей или отдельных групп. В этом случае отказавшихся будут отстранять от работы.

Главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что вакцинация от коронавируса должна тоже войти в национальный календарь прививок и стать ежегодной. В прошлом году Правительство внесло коронавирус в список особо опасных болезней, наряду с чумой, холерой и другими болезнями, хотя коронавирусные инфекции никогда не считались опасными заболеваниями.

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Правительство собирается добавить в нацкалендарь прививок еще четыре

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Теги: национальный календарь прививок, прививка, вакцинация



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