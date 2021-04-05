В красноярских магазинах сахар продают не более 2-5 кг на одного человека

05 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
Сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В красноярских магазинах сахар продают не более 2-5 кг на одного человека

В Красноярске жители сообщают об ограничении на продажу сахара в магазинах. В некоторых торговых точках товар отпускают не более 2−5 кг на одного человека.

Представители торговых компаний объяснили, что таким образом пытаются избежать повышенного спроса на эту продукцию, передает ТВК.

По данным ретейлеров, запасы сахара на складах в супермаркетах заканчиваются, сроки новых поставок неизвестны.

В другом сибирском регионе – Новосибирской области – антимонопольщики заявили, что рисков возникновения дефицита сахара нет.

Служба не подтвердила нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, заявив, что соглашения соблюдаются, пишет Regnum.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что у ритейлеров начались проблемы с закупкой сахара. Правительство пообещало выделять субсидии производителям с 1 апреля за продажу товара по фиксированной цене 36 руб. за килограмм. Таким образом, до этой даты сахарным заводам продавать свою продукцию просто невыгодно.

1 апреля Федеральная антимонопольная служба России опровергла информацию о нарушениях поставок и перебоях с закупкой сахара-песка. "Риски дефицита сахара отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В красноярских магазинах сахар продают не более 2-5 кг на одного человека

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сахар, магазины, дефицит сахара, красноярск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети