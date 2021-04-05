В красноярских магазинах сахар продают не более 2-5 кг на одного человека

В Красноярске жители сообщают об ограничении на продажу сахара в магазинах. В некоторых торговых точках товар отпускают не более 2−5 кг на одного человека.

Представители торговых компаний объяснили, что таким образом пытаются избежать повышенного спроса на эту продукцию, передает ТВК.

По данным ретейлеров, запасы сахара на складах в супермаркетах заканчиваются, сроки новых поставок неизвестны.

В другом сибирском регионе – Новосибирской области – антимонопольщики заявили, что рисков возникновения дефицита сахара нет.

Служба не подтвердила нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, заявив, что соглашения соблюдаются, пишет Regnum.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что у ритейлеров начались проблемы с закупкой сахара. Правительство пообещало выделять субсидии производителям с 1 апреля за продажу товара по фиксированной цене 36 руб. за килограмм. Таким образом, до этой даты сахарным заводам продавать свою продукцию просто невыгодно.

1 апреля Федеральная антимонопольная служба России опровергла информацию о нарушениях поставок и перебоях с закупкой сахара-песка. "Риски дефицита сахара отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.