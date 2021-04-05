У 22% призывников выявляются медицинские противопоказания для службы - Минобороны

В Минобороны намерены ужесточить медицинское освидетельствование призывников, чтобы не допустить призыва юношей с ранее не выявленными заболеваниями.

"Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - цитирует ТАСС главного военно-врачебного эксперта Минобороны России Андрея Дацко.

По данным оборонного ведомства, с 2010 года показатель годности граждан призывного возраста к военной службе увеличился на 10% (с 67,7% до 78%). У 22% юношей выявляются противопоказания для службы в армии.

В начале марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий призывникам с действующей отсрочкой не проходить медкомиссию в военкомате.

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по обороне Андрея Красова, сегодня молодой человек должен пройти медосвидетельствование. "Но не всегда в случае его признания годным к службе призывная комиссия принимает решение о призыве. У значительной части есть отсрочки по семейным обстоятельствам или из-за учебы. Предлагается установить заявительный характер освидетельствования для таких граждан", - рассказал парламентарий.

Таким образом, медосвидетельствование для таких граждан сократится на 50%, а бюджет сэкономит порядка 850 млн руб.