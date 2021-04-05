05 Апреля 2021
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Общество Сибирский ФО В России
(2004) |

В Красноярске на свалке нашли контейнеры с химическими отходами

В Красноярске на свалке в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. После того, как информация попала в СМИ, ей заинтересовались прокуратура, Росприроднадзор и местное министерство экологии.

"Установлено, что на территории Кировского района Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры, с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытие предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию. В настоящее время безопасность территории обеспечивается сотрудниками полиции", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство собирается оценить соблюдение законодательства об охране окружающей среды и проверить влияние "обнаруженных предметов на почвенный слой".

Также прокуратура собирается разыскать собственников этих контейнеров.

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В Красноярске на свалке нашли контейнеры с химическими отходами

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Теги: красноярск, химические отходы, свалка



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