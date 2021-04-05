На Южном Урале за сутки у 122 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 122 человек подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 57 тыс. 271 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 366 заболевших. За сутки выписан 161 человек, всего в регионе выздоровели 51 тыс. 472 пациента.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.