Кыштымский медеэлектролитный завод отгрузил первую партию уникальной медной фольги

"Кыштымский медеэлектролитный завод" (входит в Группу "Русская медная компания") отправил потребителю первую партию товарной электролитической фольги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Продукция произведена на мощностях нового цеха электролитической медной фольги КМЭЗ. Партия фольги толщиной 50 микрон с антикоррозионным покрытием будет применяться российским заводом для изготовления литий-ионных аккумуляторов. Предприятие уже получило стартовую поставку из Челябинской области.

Напомним, строительство цеха электролиза медной фольги началось в 2018 г., а первые образцы продукции получены в 2020 году. В настоящий момент продолжаются пуско-наладочные работы. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов – толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562. Данную продукцию используют при изготовлении литий-ионных аккумуляторов, а также печатных плат для электроники и в приборостроении – от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.

Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники, а также поставлять фольгу за рубеж. Цех оснащен самым современным оборудованием ведущих производителей из Европы и Азии. Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей.