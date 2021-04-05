В США изменили определение вакцины, добавив в него генетическую составляющую

Американская компания, издатель справочников и лексических словарей, Merriam-Webster, Inc, которая является филиалом Encyclopеdia Britannica, Inc., тихо изменила определение термина "вакцина", подогнав его под новые технологии, которые ранее не использовались.

Согласно традиционному определению, вакцина - это "препарат из убитых микроорганизмов, живых ослабленных организмов или полностью живых вирулентных организмов, который вводят для выработки или искусственного повышения иммунитета к определенному заболеванию". Такое определение сохранялось до самого последнего времени.

Однако 6 февраля компания добавила к этому определению, который стал лишь пунктом "а", еще пункт "b". Теперь вакцина, по словарю Merriam-Webster, это также " препарат генетического материала (например, нить синтезированной мессенджерной РНК), который используется клетками организма для получения антигенного вещества".

Ранее член президиума исполкома Пироговского движения врачей России, д.м.н. профессор Павел Воробьев заявил, что новые вакцины могут изменять геном человека, так как людям вводят генетический материал. И о безопасности новых технологий можно будет судить только по репродуктивным способностям потомства, поскольку при экспериментах на животных именно у потомства нарушается способность к размножению.

Американский доктор Дэвид Мартин говорит о том, что новые вакцины не являются вакцинами.

"Это мРНК, упакованная в жировую оболочку, которая доставляется в клетку. Это медицинское устройство, предназначенное для стимуляции превращения человеческой клетки в создателя патогенов", - говорит он.

Напомним, в конце 2020 года ВОЗ тихо изменила изменила определение коллективного иммунитета "под вакцинцию", полностью исключив естественную составляющую. Теперь ВОЗ считает, что он может быть достигнут только вакцинацией.

В 2009 году ВОЗ изменила и определение пандемии. Если прежде ею считались одновременные эпидемии во всем мире с огромным числом смертей, то перед эпидемией свиного гриппа были исключены критерии серьезности и высокой смертности и оставлена только "всемирность". Британский эпидемиолог Том Джефферсон говорил тогда, что в экспертные комитеты ВОЗ входят люди с обширными связями с фармацевтическими корпорациями, а вакцины - навязчивая идея ВОЗ.

Недавно племянник убитого 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший заявил о том, что американские дети никогда не были так больны, как сегодня, а резкое ухудшение состояния здоровья детей началось после 1986 года, когда был принят Национальный закон о вакцинации детей.