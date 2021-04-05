05 Апреля 2021
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Общество Дальневосточный ФО В России
(2004) |

На Камчатке впервые с советских времен начнут рекультивировать полигон ядохимикатов

Камчатке выделят финансирование на проведение проектировочных работ для рекультивации Козельского полигона.

"Как только сойдет снег, впервые с советских времен будет вскрыт сам полигон, проведены инвентаризация содержимого и обследование состояния защитных сооружений", - сообщил глава региона Владимир Солодов после встречи с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Затем будет принято решение о способе рекультивации объекта, добавил губернатор.

Решение о рекультивации Козельского полигона было принято после массовой гибели обитателей дна Тихого океане у берегов Камчатки, напоминает Regnum.

Как выяснилось, опасный объект не оказал влияния на это ЧП. В октябре сообщалось, что в воде у побережья Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных, не обнаружено токсинов и превышения уровня радиации. Однако полигон может представлять опасность, так как находится в зоне повышенной вулканической активности.

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На Камчатке впервые с советских времен начнут рекультивировать полигон ядохимикатов

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Теги: камчатка, козельский полигон



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