На Камчатке впервые с советских времен начнут рекультивировать полигон ядохимикатов

Камчатке выделят финансирование на проведение проектировочных работ для рекультивации Козельского полигона.

"Как только сойдет снег, впервые с советских времен будет вскрыт сам полигон, проведены инвентаризация содержимого и обследование состояния защитных сооружений", - сообщил глава региона Владимир Солодов после встречи с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Затем будет принято решение о способе рекультивации объекта, добавил губернатор.

Решение о рекультивации Козельского полигона было принято после массовой гибели обитателей дна Тихого океане у берегов Камчатки, напоминает Regnum.

Как выяснилось, опасный объект не оказал влияния на это ЧП. В октябре сообщалось, что в воде у побережья Камчатки, где произошла массовая гибель морских животных, не обнаружено токсинов и превышения уровня радиации. Однако полигон может представлять опасность, так как находится в зоне повышенной вулканической активности.