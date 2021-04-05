Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжным гонкам, сообщает РБК.

Недовольство комментатора вызвало то, что соревнования, которые проходили в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", не вошли в сетку эфирного вещания федерального телеканала "МатчТВ". Губерниев упрекнул тюменский депспорта в нежелании популяризировать лыжные гонки.

"Мы знаем, что спорткомитет временами не очень заинтересован в развитии спорта. И пример не показа лыжного Чемпионата России на федеральном канале подтверждает это. В биатлоне руководители СБР мне пообещали, что такая ситуация не повторится на Чемпионате России по биатлону, который в следующем году пройдет в Тюмени", – сказал Дмитрий Губерниев.

РИА Накануне.RU направило запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать ситуацию.