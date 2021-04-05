05 Апреля 2021
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Общество В России
Юрий Дудь (2018) | Фото:ТНТ4

Программу Юрия Дудя призвала проверить на пропаганду наркотиков дочь Мизулиной

"Лига безопасного интернета" Екатерины Мизулиной (член ОПР, дочь сенатора Елены Мизулиной) попросила МВД проверить одно из интервью видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков, передает ТАСС. О каком именно выпуске проекта Дудя идет речь – не сообщается.

"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - заявила Мизулина.

Она напомнила, что пропаганда наркотиков в сети запрещается ч. 1 ст. 46 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и наказывается статье 6.13 КоАП.

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Программу Юрия Дудя призвала проверить на пропаганду наркотиков дочь Мизулиной

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Теги: юрий дудь, екатерина мизулина, пропаганда наркотиков



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