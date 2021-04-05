Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам полмиллиона сбережений из-за "ДТП с внучкой"

Мошенники похитили у 81-летней пенсионерки из Екатеринбурга 500 тыс. руб. Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, злоумышленники использовали старую схему, позвонив женщине от лица внучки, "попавшей в ДТП".

Как рассказала сама пенсионерка при обращении в полицию, "внучка" сообщила об аварии и передала телефон "следователю", который озвучил сумму в размере 1 млн руб., необходимую для урегулирования инцидента. У пожилой женщины были сбережения только в половину указанной суммы, о чем она и сообщила по телефону.

Мошенник сообщил, что указанные средства необходимо передать "стажеру", который заедет по месту ее жительства. После этого домой к потерпевшей подъехал неизвестный, и женщина отдала ему все накопления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Управление МВД России по городу Екатеринбургу просит граждан, особенно пожилого возраста, быть бдительными и не доверять подобным звонкам. В случае, если "родственники" просят одолжить крупную сумму денег посредством сообщений или телефонных звонков, перезвоните данному родственнику по известному вам номеру телефона и удостоверьтесь в его намерениях. Также ни в коем случае не передавайте деньги случайным курьерам, которые якобы действуют от их имени. Так вы обезопасите себя и свое имущество.