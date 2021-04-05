В Челябинске суд оставил под арестом директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве на 115 млн рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда о заключении под стражей директора ООО "Заповедник" и "ЮжУралБТИ" Ивана Окольникова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Окольников заключен под стражу до 22 мая.

Арест обжаловала адвокат обвиняемого. Она просила учесть состояние здоровья ее подзащитного и изменить меру пресечения на домашний арест, залог в 5 млн рублей либо на запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении Окольникова было возбуждено в марте по материалам проверки КСП. По версии следствия, обвиняемый используя подложные документы арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований. Ущерб составил не менее 115 млн руб.