05 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Минсельхоз введет квоты на производство и продажу сахара в рознице

Министерство сельского хозяйства России собирается ввести квоты на производство и продажу в рознице сахара. По данным "Известий", ведомство совместно с Союзроссахаром ведет работу "по распределению объемов поставок между производителями". Ведомство уже собрало от ритейлеров данные о необходимых объемах.

"Все участвующие в соглашении (о стабилизации цен – прим. ред.) сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети", - заявили в министерстве.

Источник издания сообщает, что предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который Минсельхоз установил адресно для них. Этот норматив складывался из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента.

По словам инсайдера, компании никогда не работали в режиме плановой экономики и для них это будет сложно, поскольку на производительность влияет много факторов, например, нехватка сырья из-за неурожая.

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СМИ: Минсельхоз введет квоты на производство и продажу сахара в рознице

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Теги: минсельхоз, плановая экономика, квоты, производство, сахар



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