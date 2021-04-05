05 Апреля 2021
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

В МИД РФ допустили создание альтернативы системе SWIFT

В МИД РФ не исключили появление альтернативной SWIFT платежной системы в России. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.

По его словам, появление такой системы станет реакцией на современную геополитическую обстановку, а также ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере.

Замминистра отметил, что ввиду стремительного развития цифровых валют и блокчейна база для международных расчетов может быть создана совершенно на новой технологической основе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Он добавил, что ни Россия, ни КНР не должны "зависеть от тех "причуд"

В Кремле считают, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, учитывая санкционную политику США, Россия должна быть начеку.

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В МИД РФ допустили создание альтернативы системе SWIFT

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Теги: SWIFT, Россия, МИД РФ



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