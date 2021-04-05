Зеленский ввел коллективную ответственность за вакцинацию

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса, согласно которому большинство взрослого населения должно вакцинироваться до конца года.

В течение недели Кабмин должен разработать и утвердить план вакцинации "с учетом лучшего международного опыта". В частности, должно быть установлено минимально ежемесячное количество прививок. Конечная цель - вакцинировать большинство взрослых "для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу". Напомним, ВОЗ недавно специально изменила определение коллективного иммунитета под вакцинацию, полностью исключив из него естественную составляющую.

Планируется привлечь иностранцев для реализации прививочной кампании. Минздрав должен принять срочные меры по поставкам иностранных вакцин и усилить "разъяснительную работу".

Можно заметить, что мера фактически вводит коллективную ответственность за вакцинацию. В случае невыполнения плана население накажут тем, что не отменят запреты и ограничения. Во многих других странах, в том числе России, эта угроза так же озвучивается, но устно. Украина же прописала это на бумаге. Решение принято на фоне роста числа положительных тестов на коронавирус.