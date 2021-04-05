На "Иннопроме-2021" в Екатеринбурге забронировано 70% площадей выставки

Подготовка к международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге вступила в активную фазу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как рассказал первый вице-президент группы компаний "Формика" Антон Атрашкин, на начало апреля забронировано уже 70% площадей выставки.

"Отрадно, что только две-три компании, заявившиеся к участию в 2020 году, поменяли свои планы, и что Италия подтвердила свое участие в качестве страны-партнера", - подчеркнул он.

Ранее на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посол Италии Паскуале Тарраччано сообщил, что около 50 компаний его страны планируют войти в состав делегации на выставку. По данным министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, в четырехдневной деловой программе "Иннопрома" предусмотрено 160 мероприятий. Ожидается участие более 500 спикеров и экспертов, среди которых руководители крупнейших компаний из разных стран мира.

Напомним, в этом году выставка пройдет в традиционном оффлайн-формате. Ранее сообщалось, что на "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины Леонардо да Винчи.