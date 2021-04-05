На "Иннопроме-2021" в Екатеринбурге забронировано 70% площадей выставки

05 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область В России За рубежом
(2019) | Фото: Накануне.RU

На "Иннопроме-2021" в Екатеринбурге забронировано 70% площадей выставки

Подготовка к международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге вступила в активную фазу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как рассказал первый вице-президент группы компаний "Формика" Антон Атрашкин, на начало апреля забронировано уже 70% площадей выставки.

"Отрадно, что только две-три компании, заявившиеся к участию в 2020 году, поменяли свои планы, и что Италия подтвердила свое участие в качестве страны-партнера", - подчеркнул он.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым посол Италии Паскуале Тарраччано сообщил, что около 50 компаний его страны планируют войти в состав делегации на выставку. По данным министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, в четырехдневной деловой программе "Иннопрома" предусмотрено 160 мероприятий. Ожидается участие более 500 спикеров и экспертов, среди которых руководители крупнейших компаний из разных стран мира.

Напомним, в этом году выставка пройдет в традиционном оффлайн-формате. Ранее сообщалось, что на "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины Леонардо да Винчи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На "Иннопроме-2021" в Екатеринбурге забронировано 70% площадей выставки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иннопром, выставка, подготовка, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.03.2021 13:10 Мск На "Иннопроме" в Екатеринбурге выставят оригинальные картины да Винчи
Ранее 17.02.2021 10:51 Мск "Иннопром-2021" пройдет в традиционном формате
Ранее 07.07.2020 12:14 Мск Куйвашев поделился планами по расширению формата выставки "Иннопром"
Ранее 15.04.2020 15:43 Мск "Никто не ожидал, что это "завтра" наступит так сразу". "Иннопром" впервые прошел в новом формате
Ранее 14.04.2020 10:35 Мск Перенесенная из-за коронавируса выставка "Иннопром" открывает новую онлайн-площадку
Ранее 01.04.2020 12:23 Мск "Иннопром" в Екатеринбурге решили не отменять. Выставку перенесли на год
Ранее 29.03.2020 10:12 Мск Выставку "Иннопром-2020" отменили из-за коронавируса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети