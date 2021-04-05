05 Апреля 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Авиакомпания Flydubai возобновила маршрут "Екатеринбург - Дубай"

Авиакомпания Flydubai возобновляет регулярные рейсы из Екатеринбурга в Дубай, сообщила Накануне.RU пресс-служба международного аэропорта Кольцово. Первый, более чем за год, вылет авиакомпании в ОАЭ из уральской столицы был осуществлен вчера. В дальнейшем рейсы по данному маршруту также будут осуществляться по воскресеньям.

Напомним, что Flydubai приостановила полеты в Дубай из Кольцово еще в марте 2020 г. в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент запланированы еженедельные рейсы в 16.10 по местному времени на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Продолжительность полета составит чуть более пяти часов.

В настоящее время рейсы из Кольцово в Дубай выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии". С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 г. пассажиропоток на данном направлении превысил 1,9 тыс. человек. Подробную информацию о рейсах и стоимость перелета можно уточнить в авиакомпании и у туроператора.

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Авиакомпания Flydubai возобновила маршрут "Екатеринбург - Дубай"

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Теги: авиакомпания, рейс, перелет, Дубай, Екатеринбург, Кольцова



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