Михельсон продал "Согазу" ещё 6,25% акций "Сибура"

Основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон продал ещё 6,25% акций предприятия "Согазу", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным системы "СПАРК", 100% акций компании "Траст 2", которая владеет 6,25% акций "Сибура", купила "дочка" "Согаза" - "Согаз Тауэр". Теперь на сайте системы учредителем значится именно последняя компания.

Напомним, 23 марта стало известно о продаже аналогичной доли акций – 6,25%. Тогда покупателем также выступила компания "Согаз" - она купила 100% акций ООО "Траст 3", которое владело соответствующим пактом акций. Одним из крупнейших акционеров "Согаза" является бизнесмен Юрий Ковальчук.