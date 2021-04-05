КСП проверит использования бюджетных средств на содержание площадок ТКО на Южном Урале

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит использования бюджетных средств на содержание площадок ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На эти цели в 2020 г. выделялось более 100 млн руб. в рамках регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами".

Проверка начнется с 7 апреля. Контрольные мероприятия пройдут в региональном минэкологии и органах местного самоуправления отдельных муниципальных образований.