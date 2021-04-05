Стали известны сроки ремонта подлодки "Лошарик" после пожара

Ремонт атомной подводной лодки АС-31 "Лошарик", займет до четырех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав.

В марте в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске завершилась продолжавшаяся месяц операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной спецподлодки. Ее титановый корпус практически не пострадал. Заменять реактор, по предварительной информации, не будут.

Ранее сообщалось, что системам "Лошарика" нанесен существенный ущерб: подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля 2019 года. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-31, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.