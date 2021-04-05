05 Апреля 2021
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Армия и ВПК Дальневосточный ФО В России
(2004) |

Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

Железнодорожные войска уже в этом году приступят к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Такое решение было принято министром обороны Сергеем Шойгу, объявил о нем в ходе поездки в Абакан замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков.

На строительства участка от Улака до Февральска (340 км) выйдут десять бригад.

"Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали", - заявил заместитель главы военного ведомства на встрече с журналистами.

инфографика БАМ, Байкало-Амурская магистраль, Тайшет Советская Гавань(2013)|Фото: Накануне.RU

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Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

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Теги: бам, вторая ветка, минобороны, железнодорожные войска



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