СМИ: Фургал считает дело против себя полностью заказным

05 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

СМИ: Фургал считает дело против себя полностью заказным

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что считает уголовное дело против себя полностью заказным.

По словам бывшего главы региона, у следствия нет никаких доказательств его причастности к преступлениям. "Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела", — сказал Фургал.

На вопрос о том, есть ли связь между активизацией расследования убийств 15-летней давности и хозяйственным конфликтом на заводе "Амурсталь", экс-губернатор ответил, что "есть прямая связь".

Также бывший губернатор рассказал о "колоссальном давлении" на него в СИЗО. Его полностью изолировали от передачи и получения корреспонденции, лишили свиданий, а также "постоянно поступают угрозы о привлечении близких родственников к уголовной ответственности", пишет "Коммерсант".

Ранее член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила о жалобах Сергея Фургала на давление со стороны следователей.

Кроме того он заявил, что хочет сделать заявление для СМИ о том, какие именно нарушения его прав допускает следствие. По

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Фургал считает дело против себя полностью заказным

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фургал, хабаровск, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2021 00:11 Мск Сергей Фургал заявил наблюдателям об угрозах от следствия
Ранее 12.03.2021 08:01 Мск Фургалу готовят обвинение в мошенничестве, - СМИ
Ранее 05.02.2021 19:58 Мск Следственный комитет заявил о завершении следствия по делу Фургала
Ранее 03.02.2021 13:37 Мск СКР предъявил Сергею Фургалу окончательное обвинение
Ранее 25.12.2020 10:00 Мск В квартире бывшей жены Фургала проходят обыски
Ранее 15.12.2020 08:29 Мск Суд отказался снять арест с часов Фургала
Ранее 08.12.2020 19:59 Мск СК проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети