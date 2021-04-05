СМИ: Фургал считает дело против себя полностью заказным

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что считает уголовное дело против себя полностью заказным.

По словам бывшего главы региона, у следствия нет никаких доказательств его причастности к преступлениям. "Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела", — сказал Фургал.

На вопрос о том, есть ли связь между активизацией расследования убийств 15-летней давности и хозяйственным конфликтом на заводе "Амурсталь", экс-губернатор ответил, что "есть прямая связь".

Также бывший губернатор рассказал о "колоссальном давлении" на него в СИЗО. Его полностью изолировали от передачи и получения корреспонденции, лишили свиданий, а также "постоянно поступают угрозы о привлечении близких родственников к уголовной ответственности", пишет "Коммерсант".

Ранее член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила о жалобах Сергея Фургала на давление со стороны следователей.

Кроме того он заявил, что хочет сделать заявление для СМИ о том, какие именно нарушения его прав допускает следствие. По

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