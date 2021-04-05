05 Апреля 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Центр Гамалеи: вакцинация "Спутником Лайт" снижает вдвое вероятность заражения COVID-19

Использование вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" российского производства вдвое снижает риск заражения инфекцией, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", - сказал он.

В конце прошлого года на большой пресс-конференции о появлении "лайт-вакцины" сообщил Владимир Путин. Его слова прокомментировал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он сообщил, что препарат будет поставляться за рубеж, а россиян будут прививать только двухкомпонентным "Спутником V".

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Центр Гамалеи: вакцинация "Спутником Лайт" снижает вдвое вероятность заражения COVID-19

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Теги: вакцина, Спутник V



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