Минск: второй блок БелАЭС готов на 80%

Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 80%.

Как сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, в этом году для него планируется доставка свежего ядерного топлива и проведение физического пуска.

По его словам, всего в рамках данного этапа на втором энергоблоке будет проведено 135 испытаний. Что касается первого энергоблока БелАЭС, то с момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщает ТАСС.

Белорусское Минэнерго заявляет, что информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности.

БелАЭС - первая атомная электростанция в Белоруссии, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Белоруссии, в агрогородке Ворняны в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы — Вильнюса.