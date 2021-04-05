В Москве меняются тарифы на платных парковках

В Москве на участках автодорог, где загрузка достигает как минимум 96%, будет действовать повышенный тариф на платных парковках в 380 руб. в час в дневное время, 200 руб. в час – в ночное.

Как сообщили Накануне.RU в столичном департаменте транспорта, эффект от данной инициативы "ощутит весь город".

"Если паркинги заполняются равномерно, в каждом из них будет 15-20% свободных парковочных мест. Это предотвратит блуждающий трафик (когда машины долго ездят в поисках парковочного места), который и создаёт дополнительные пробки. Дорога станет свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее", - отметили в департаменте транспорта.

Ранее россияне оценили качество дорог в крупных городах (более 500 тыс.). Участникам опроса Superjob предлагали оценить качество дорожного покрытия по шкале от пяти до двух. Как отмечают авторы исследования, в большинстве российских городов показатели оказались выше, чем в предыдущие года.