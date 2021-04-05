Росавиация: отсутствуют причин для резкого роста цен на авиабилеты

В Росавиации не видят причин для резкого роста цен на авиабилеты.

Как сообщил глава ведомства Александр Нерадько, возобновление полётов за рубеж положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков. По его данным, продажи авиабилетов на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом рост стоимости билетов он назвал "коммерческим решением" авиакомпании, пишет "Российская газета".

Тем временем, прокуратура разбирается с многочасовой задержкой рейса в Турцию из аэропорта Кольцово.

4 апреля, был задержан вылет самолета B-737 по маршруту "Екатеринбург – Анталья" авиакомпании Azur Air. Задержка произошла по технической причине.

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