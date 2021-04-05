Россияне стали чаще материться в соцсетях после закона о его запрете

Через два месяца после того, как вступил в силу закон о запрете мата в социальных сетях, количество публикаций с использованием ненормативной лексики возросло.

Согласно данным "Медиалогии", за февраль-март пользователи Рунета сделали в соцсетях 20,2 млн публикаций с матом. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано на 10% таких публикаций меньше.

Среди самых обсуждаемых тем - приговор оппозиционеру Алексею Навальному, санкции, аномальный холод, рост цен на продукты и севший на мель в Суэцком канале сухогруз, сообщает РБК.

Напомним, с 1 февраля в России вступил в силу закон, запрещающий мат в социальных сетях. Впрочем, пока за это не полагается никакого наказания, а за выявление и удаление такого контента отвечают сами соцсети. Интересно, что по данным исследования "Медиалогии", после введения запрета россияне стали материться в сети с увеличившимся усердием.