Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана протодиакона Кураева

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана.

Согласно сообщению Русской православной церкви, Кирилл ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.

Церковный суд Московской городской епархии подтвердил законность ранее вынесенного приговора протодиакону Андрею Кураеву, которого признал подлежащим извержению из священного сана.

"Суд "не нашел оснований" для изменения приговора", - написал Кураев в своем блоге.