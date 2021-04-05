05 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Король Иордании Абдалла II. (2021) | Фото: European Union 2020 / Flickr

Глава МИД Иордании: бывшего наследного принца обвинили в заговоре с иностранными государствами

Бывший наследный принц Иордании Хамза ибн Хусейн, который является сводным братом короля Абдуллы II, участвовал в заговоре с иностранными государствами и планировал дестабилизировать обстановку в стране.

Как сообщил вице-премьер и глава МИД королевства Айман ас-Сафади, арестованы около 20 человек, которые планировали переворот. Как отметил министр, среди задержанных нет ни одного военнослужащего, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, принца поместили под арест в его дворце в Аммане. Сейчас власти расследуют заговор, целью которого могло стать свержение Хамзой его старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

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Глава МИД Иордании: бывшего наследного принца обвинили в заговоре с иностранными государствами

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Теги: Иордания, принц



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