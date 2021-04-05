05 Апреля 2021
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Экономика В России Крым
горничная, отель, гостиница (2015) | Фото:

Отельеры предупредили о росте цен на отдых в Крыму

Стоимость отдыха в Крыму в этом сезоне существенно увеличится.

Согласно прогнозу отельеров, рост цен составит до 25%. Рост цен связан с появлением новой инфраструктуры и тратами на реализацию ограничений, которые действуют на фоне пандемии коронавируса.

В некоторых отелях цена из-за высокого спроса может вырасти ещё больше. Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова сообщила, что такая ситуация связана с ростом затрат на продукты, прачечную, зарплату персоналу.

Среди других причин предстоящего подорожания отдыха в Крыму эксперты называют подорожание топлива, затраты гостиниц на повышение качества услуг, сообщает ТАСС.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею Минэкономразвития на счет введения курортного сбора на всей территории страны. Он назвал "мизером" сумму в 1,1 млрд руб., которую в качестве курортного сбора насобирали "экспериментальные" регионы. Бизнесмен при этом полагает, что эти субъекты недосчитались туристов.

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Отельеры предупредили о росте цен на отдых в Крыму

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Теги: отельеры, Крым, отпуск



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