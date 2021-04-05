05 Апреля 2021
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Политика В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Стало известно о планах Путина на неделю

Российский президент Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по выполнению президентского послания Федеральному собранию прошлого года.

Как следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", глава государства проведет встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече будет обсуждаться ход выполнения трехстороннего соглашения между РФ, Азербайджаном и Арменией.

Напомним, Михаил Мишустин и его кабинет министров выступят в Госдуме с годовым отчетом после того, как Владимир Путин озвучит послание Федеральному Собранию.

Ранее предполагалось, что премьер-министр придет с отчетом в Госдуму 21 апреля, но теперь, вероятно, это случится позже, поскольку СМИ называют основным (или рабочим) вариантом даты послания 22 апреля.

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Стало известно о планах Путина на неделю

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Теги: Путин, Пашинян, Карабах



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