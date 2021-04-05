05 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2018) | Фото:

ОБСЕ: в Луганской области зафиксирован 10-кратный рост числа нарушений перемирия

Количество нарушений режима прекращения огня в ЛНР возросло более чем в 10 раз,  говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов, тогда как в предыдущем отчетном периоде - 31 нарушение. В ДНР миссия зафиксировала 594 нарушения режима прекращения огня. В отчете за 2 апреля было 225 нарушений.

Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не указала в отчете применение Киевом артиллерии при обстреле территории, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге помощь США в случае "военной агрессии" со стороны России. Глава Минобороны Украины Андрей Таран, в свою очередь, отчитался о состоянии дел на границе с ДНР и ЛНР. В сообщении украинского оборонного ведомства подчеркивается, что это уже второй разговор министров за последние полтора месяца, и состоялся он по инициативе американской стороны.

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ОБСЕ: в Луганской области зафиксирован 10-кратный рост числа нарушений перемирия

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Теги: ОБСЕ, Луганск, Донбасс



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