05 Апреля 2021
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Политика В России Украина
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин о новых санкциях Украины: "Беспрецедентный случай"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал санкции киевских властей против российских компаний.
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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на три года по отношению к 79 юридическим лицам: в частности, к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других российских предприятий.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, эти санкции стали "примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом".

"Украина как может подражает своим покровителям. Санкции против государственного учреждения - Россотрудничества - смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества - случай беспрецедентный", - заявил спикер ГД.

Он пообещал обсудить с руководством Министерства иностранных дел РФ и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в данной ситуации.

"Такое обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества", - заключил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее председатель Госдумы предложил исключить Украину из Совета Европы после гибели ребенка в ДНР.

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Володин о новых санкциях Украины: "Беспрецедентный случай"

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Теги: Володин, санкции, Украина, Госдума



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