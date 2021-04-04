В Подмосковье 14-летний школьник выпал из окна во время фото и погиб

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего мальчика в подмосковном Солнечногорске.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, по предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа частного дома. По информации ведомства, трагедия произошла во время фотографирования.

"Семья мальчика и сам ребенок характеризуются положительно. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - добавили в следствии.

По данным СМИ, погибшим мальчиком может быть сын основателя и художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян.