05 Апреля 2021
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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

Зеленский ввел санкции в отношении Россотрудничества и иностранных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на три года в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.
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Этим же указом введено в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к 79 юридическим лицам: в частности, к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других российских предприятий. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как уточняет РИА Новости, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и ряду других пунктов.

Напомним, накануне известный российский писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин прокомментировал действия властей Украины. По его словам, Зеленский "всерьез готовится к войне".

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Зеленский ввел санкции в отношении Россотрудничества и иностранных компаний

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Теги: Зеленский, Украина, компании, санкции



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