Зеленский ввел санкции в отношении Россотрудничества и иностранных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на три года в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.

Этим же указом введено в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к 79 юридическим лицам: в частности, к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других российских предприятий. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как уточняет РИА Новости, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и ряду других пунктов.

Напомним, накануне известный российский писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин прокомментировал действия властей Украины. По его словам, Зеленский "всерьез готовится к войне".