Голикова заметила резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от ковида

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заметила резкий рост числа россиян, которые хотят привиться от коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Каких-либо конкретных цифр она озвучивать не стала. Голикова отметила, что сама уже поставила вакцину от ковида. По ее словам, это было "не страшно и безболезненно".

"Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких. Особенно в преддверии весенне-летнего сезона", - заключила вице-премьер.

Как сообщало Накануне.RU, полторы недели тому назад прививку от коронавируса сделал и президент РФ Владимир Путин. Однако какой именно из трех отечественных вакцин привился глава государства, до сих пор неизвестно.