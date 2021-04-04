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Спорт Свердловская область Уральский ФО
Дмитрий Парфенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Привет Парфенову: "Урал" победил команду своего бывшего тренера

В воскресенье в 24-м туре Российской Премьер-лиги екатеринбургский "Урал" на своем поле принимал команду своего бывшего главного тренера Дмитрия Парфенова – тульский "Арсенал". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась победой уральцев 2:0.

Уже на 2-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол в штрафной Игоря Калинина. Бить вызвался игрок "Арсенала" Владислав Пантелеев, но опытный голкипер Ярослав Годзюр намертво забрал мяч после его удара. Вскоре Калинин полностью реабилитировался: защитник навесил на Павла Погребняка, а тот вколотил мяч в ворота тульской команды. Больше в первом тайме забитых голов не было.

Этот счет держался и большую часть второй половины игры. На 85-й минуте отличный сольный проход совершил вышедший на замену Рамазан Гаджимурадов, который и установил окончательный результат.

В следующем туре "Урал" отправится в гости к московскому "Динамо". В свою очередь, "Арсенал" примет на домашнем поле "Краснодар", который сегодня объявил об отставке главного тренера Мурада Мусаева.

Напомним, Дмитрий Парфенов покинул свой пост в июле прошлого года сразу после сокрушительного поражения "Урала" от подмосковных "Химок" в полуфинале Кубка России.

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Привет Парфенову: "Урал" победил команду своего бывшего тренера

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Теги: Урал, Арсенал, Парфенов, победа



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