В Тюмени судят мошенников, похитивших 13 миллионов у организаций из Екатеринбурга и Уфы

В Тюмени направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшими по нему признаны четыре организации из Екатеринбурга и Уфы.

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Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Тюменской области, трое молодых людей создали дубликат сайта, где размещались объявления о грузоперевозках и заявки на них. Заменив номера телефонов на свои, злоумышленники получали информацию от поставщиков и заказчиков и применяли ее в своих корыстных интересах.

В частности, они меняли от имени заказчика маршрут, направляя водителей в Тюмень и Тюменский район. Здесь подельники разгружали фуры, в дальнейшем реализуя похищенное.

Всего следствием установлено четыре преступных эпизода, причем во всех случаях ни одна из сторон даже не предполагала, что попалась на уловки мошенников. По данным полиции, сумма ущерба организациям составила порядка 13 миллионов рублей.

На имущество фигурантов на сумму более 4 миллионов наложен арест. Сейчас 17 томов уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.